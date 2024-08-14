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Новости Тамбова

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В Тамбовской области задержали 13 членов преступного сообщества наркоторговцев

В Тамбовской области задержали 13 членов преступного сообщества наркоторговцев

В Тамбовской области задержали 13 членов преступного сообщества наркоторговцев. После опроса задержанных полицейские пришли к выводу, что все они связаны с одним и тем же теневым интернет-магазином по продаже синтетических наркотиков.

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