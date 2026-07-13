В ФСБ заявили о задержании исполнителей сорванных атак Киева на аэродромы

В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что сотрудники российской спецслужбы задержали исполнителей сорванных попыток атак Киева на военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях, а также их пособников.
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