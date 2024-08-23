Московским студентам показали «Город будущего» в «Зарядье»

В парке «Зарядье» проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Специалисты Комплекса градостроительной политики и строительства провели для студентов столичных вузов экскурсию по мультимедийной экспозиции «Город будущего».
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