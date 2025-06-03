"Язык сломали говорить!": Генерал Гурулёв режет правду-матку в эфире

Случившееся 1 июня потрясло всю страну. Подрывы на железной дороге (увы, с жертвами среди гражданского населения), беспрецедентные атаки на стратегические авианосцы на аэродромах в глубоком тылу… Генерал Андрей Гурулёв режет правду-матку в эфире Царьграда: действия врага вскрыли большую проблему, которую надо было решать, как говорится, ещё вчера.