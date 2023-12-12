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Китай

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Си Цзиньпин призвал к построению китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы

Пекин, 12 декабря /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР Си Цзиньпин призвал к построению китайско-вьетнамского сообщества единой судьбы, которое имеет стратегическое значение.

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