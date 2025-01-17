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Квартира, дом, дача

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Как создать дизайн в стиле фьюжен в квартире со старым ремонтом

Как создать дизайн в стиле фьюжен в квартире со старым ремонтом

Рассказываем, какие цвета, предметы интерьера и декор помогут создать стильный дизайн в стиле фьюжен при минимальных вложениях Фото: Followtheflow / Shutterstock / FOTODOM Стиль фьюжен сочетает в себе элементы разных культур и эпох.

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