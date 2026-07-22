❗️Ещё один склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА. 8 человек пострадали На окраине Невинномысска загорелся складской комплекс Wildberries.
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❗️Ещё один склад Wildberries загорелся после атаки БПЛА. 8 человек пострадали На окраине Невинномысска загорелся складской комплекс Wildberries.
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