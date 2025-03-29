GM готовит новый Beast — но не для Трампа

Однако нынешнему президенту США Дональду Трампу вряд ли понадобится новый автомобиль. Тем не менее представитель Секретной службы подтвердил изданию Detroit Free Press, что с GM был подписан контракт на производство нового президентского лимузина The Beast («Зверь»).
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