Готовы к снегу? Сегодня в некоторых районах Омска уже наблюдались первые снежинки. В ближайшие дни, как заверяют синоптики, сохранится вероятность мокрого снега и гололед.
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