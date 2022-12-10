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Ник Янг поставил Джа Морэнта на 1-е место в списке из пяти лучших разыгрывающих НБА

Знаменитый в недавнем прошлом игрок НБА Ник Янг огласил персональный Топ-5 лучших разыгрывающих современной лиги.

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