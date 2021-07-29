Девушки-курсанты Пермского училища внедряют сервис для упрощения трудоустройства инвалидов

Женская команда "Факультет связи" из Перми, которая стала полуфиналистом конкурса "Цифровой прорыв 2020" (16+) — одного из проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей" (16+) — предложила идею онлайн-платформы по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья.
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