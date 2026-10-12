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ИА Регнум

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Рабочего насмерть завалило землей во время строительства дороги под Пермью

Рабочего насмерть завалило землей во время строительства дороги в Пермском крае. Об этом 12 октября сообщили в региональной прокуратуре.

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