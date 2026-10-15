В третьем квартале 2026 года самыми востребованными подержанными автомобилями в Петербурге стали Ford Focus, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo, а средняя цена машины на вторичном рынке составила 1,6 млн рублей.
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