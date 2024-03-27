В Приморском крае завели дело после убийства женщины

Место событий — Находка. Недавно в лесном массиве в Находкинском городском округе было найдено тело. Заведено и расследуется уголовное дело, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на данные СУ СК РФ по Приморскому краю.
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