В Орле следователи городского УМВД расследуют многоэпизодное уголовное дело о мошенничествах, совершенных в отношении юридических лиц из десяти регионов РФ

Противозаконная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия в отношении юридических лиц, выявлена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД совместно с коллегами из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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