В Орле следователи городского УМВД расследуют многоэпизодное уголовное дело о мошенничествах, совершенных в отношении юридических лиц из десяти регионов РФ

Противозаконная деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей мошеннические действия в отношении юридических лиц, выявлена сотрудниками отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального УМВД совместно с коллегами из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.