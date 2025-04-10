Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Сотрудники «Зеленстроя» рассказали о планах по высадке деревьев в городе

Сотрудники «Зеленстроя» рассказали о планах по высадке деревьев в городе

Более 500 деревьев планируют высадить в Смоленске в этом году. Об этом сообщили в «Зеленстрое». На улицах областного центра высадят по сотне лип, сосен и кустов сирени, а также по полсотни рябин и кленов.

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