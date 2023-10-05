Жители дома на Боровой: квартира после взрыва выглядела лучше, чем сейчас

Жители дома по адресу Боровая, 6 в Антипихе, где произошел взрыв, возмущены планом проведением демонтажных работ - по их словам, об изменениях их не уведомляли, а некоторые квартиры после взрыва выглядели лучше, чем сейчас.
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