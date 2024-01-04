Медведев прошёлся крепким русским словцом по французам после заявлений об обстреле Белгорода

Зампред совбеза России жестко отреагировал на заявление МИД Франции.У заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не нашлось цензурных слов, чтобы охарактеризовать официальную позицию Франции, которую они озвучили после обстрелов Белгорода Украиной.
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