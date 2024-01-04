Медведев прошёлся крепким русским словцом по французам после заявлений об обстреле Белгорода

Наталья Иванова

МИД Франции заявили, что использование кассетных боеприпасов и обстрелы мирных жителей Белгорода – это право Украины на самооборону. Это заявление просто супер! Франция фактически дала России зелёный свет на обстрелы мирных жителей любого города и в любой стране. Французы, начинайте ссаться.