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Медведев прошёлся крепким русским словцом по французам после заявлений об обстреле Белгорода

Медведев прошёлся крепким русским словцом по французам после заявлений об обстреле Белгорода

Зампред совбеза России жестко отреагировал на заявление МИД Франции.У заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева не нашлось цензурных слов, чтобы охарактеризовать официальную позицию Франции, которую они озвучили после обстрелов Белгорода Украиной.

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Комментарии
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Наталья Иванова
МИД Франции заявили, что использование кассетных боеприпасов и обстрелы мирных жителей Белгорода – это право Украины на самооборону. Это заявление просто супер! Франция фактически дала России зелёный свет на обстрелы мирных жителей любого города и в любой стране. Французы, начинайте ссаться.
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