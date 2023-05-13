Тебе 17, тебе опять 17 лет // Вынесен приговор по второму уголовному делу Анатолия Быкова

В Красноярске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-депутата регионального парламента и бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.