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Тебе 17, тебе опять 17 лет // Вынесен приговор по второму уголовному делу Анатолия Быкова

Тебе 17, тебе опять 17 лет // Вынесен приговор по второму уголовному делу Анатолия Быкова

В Красноярске суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима экс-депутата регионального парламента и бывшего алюминиевого магната Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова.

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