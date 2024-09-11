Володин считает, что среди депутатов будет больше участников спецоперации

Военные, вернувшиеся с СВО, захотят вести активную общественную деятельность Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в состав депутатов будут чаще входить участники специальной военной операции, передает «Мойка 78», ссылаясь на интервью политика с телеканалом «Россия 24».