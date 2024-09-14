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AngloGold Ashanti покупает золотой рудник в Египте

AngloGold Ashanti покупает золотой рудник в Египте Приобретение месторождения Сукари позволит AngloGold Ashanti стать четвертым в мире производителем золота.

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