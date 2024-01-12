Когда русские дадут газ? В Казахстане выдвинули ультиматум

Казахстанский сенатор Асем Рахметова предложила правительству уточнить у России сроки газификации Северо-Казахстанской области и рассмотреть перспективы строительства магистрального газопровода с точкой подключения в районе Тюменской области.
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