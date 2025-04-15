Нужно копать яму под туалет — держи пошаговую инструкцию для новичков без лишней мороки

Мечтаете о загородном туалете без запахов и вечных проблем с наполнением? Все начинается с правильно вырытой ямы! Представьте, что вы тратите выходные на строительство дома, а через месяц он превращается в «пахнущую» ловушку из-за ошибок, допущенных в самом начале.
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