Нужно копать яму под туалет — держи пошаговую инструкцию для новичков без лишней мороки

﻿﻿Мечтаете о загородном туалете без запахов и вечных проблем с наполнением? Все начинается с правильно вырытой ямы! Представьте, что вы тратите выходные на строительство дома, а через месяц он превращается в «пахнущую» ловушку из-за ошибок, допущенных в самом начале.