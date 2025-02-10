Исполнительница «Сигма-бой» записала дуэт с известной певицей

Певица Катя Лель, исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», записала совместный трек со школьницей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева), которая прославилась благодаря вирусной песне «Сигма-бой».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии