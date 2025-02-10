Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Тимошевский
    Какой смелости они хотят от проамериканской прокладки? Вот если бы хоть один снаряд прилетел к украинским АЭС,то тот ...В ООН заявили о н...
  • Анна Романовп
    Лишь бы в грязную постель залезть и покопаться в грязном бельеЖенщина с двумя в...
  • Анна Романовп
    Больше не о чем писать, лишь бы попариться на сенсации.Женщина с двумя в...

Исполнительница «Сигма-бой» записала дуэт с известной певицей

Исполнительница «Сигма-бой» записала дуэт с известной певицей

Певица Катя Лель, исполнительница хитов «Мой мармеладный» и «Муси-пуси», записала совместный трек со школьницей Betsy (настоящее имя Светлана Чертищева), которая прославилась благодаря вирусной песне «Сигма-бой».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх