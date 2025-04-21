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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о «Мастерсе» в Мадриде: «Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала»

Рублев о «Мастерсе» в Мадриде: «Я еще никогда не защищал титул, так что вероятность очень мала»

– В прошлом году вы сказали, что этим титулом гордитесь больше всего. Это по-прежнему так? – Да, это по-прежнему так – просто из-за обстоятельств.

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