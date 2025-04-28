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"Моральное падение" Европы: Слова Лаврова о Дне Победы в ЕС возмутили Польшу

"Моральное падение" Европы: Слова Лаврова о Дне Победы в ЕС возмутили Польшу

Царьград ФОТО: Petrov Sergey/Globallookpress Польша возмущена словами русского министра иностранных дел Сергея Лаврова о праздновании Дня Победы в ЕС.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Что там та Польша возникает? КТО освободил Польшу от гитлеровских оккупантов? Забыли пшеки...Специально  ВСЕ забыли... Точно  &quot;моральное падение&quot;!! Уважаемый российский министр иностранных дел Лавров абсолютно  прав!!
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1 д.
ВТ
Владимир Тимошков
Австрийская часть, германская часть и привисленская губерния. Недовольные в ПИДОРОРОПУ!!!
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19 час.
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