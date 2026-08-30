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Официально: Леау перешел из «Милана» в «Галатасарай». Известны сумма трансфера и детали контракта

Официально: Леау перешел из «Милана» в «Галатасарай». Известны сумма трансфера и детали контракта

«Галатасарай» официально подтвердил переход вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.«Галатасарай» официально подтвердил переход вингера «Милана» и сборной Португалии Рафаэла Леау.

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