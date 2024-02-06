"И тут на сцене появляемся мы - русские деморализованы и согласны на все", - в Британии нашли выход из положения.

Natalija Osminina

Бедолаги. От ужаса перед русскими совсем чокнулись. "в обстановке полной секретности" - это, конечно, перл)) В наше то время!!! Сейчас " беспилотную зону", до этого окружить всю Балтику и заблокировать суда из Петербурга и Калининграда и так захватить последний - уже и шкуру неубитого медведя - Калининградскую , поделили между Литвой и Польшей)) Ну вот учения проведут, поймут, какое оно ничтожество это НАТО, и успокоятся. И даже не на последующие 100 лет, а навсегда. Белой расы то уже не будет на Западе, а значит и Западной цивилизации. Их мир заканчивается.