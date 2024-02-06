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"И тут на сцене появляемся мы - русские деморализованы и согласны на все", - в Британии нашли выход из положения.

"И тут на сцене появляемся мы - русские деморализованы и согласны на все", - в Британии нашли выход из положения.

В мае ,когда многонациональные народы Российской Федерации станут праздновать победу над "коричневой чумой" - "англичанка", та самая которая как известно гадит, - явит миру план, который по мнению сэров и пэров с берегов "туманного Альбиона" сможет кардинально изменить положение русских не только в СВО, но и на геополитической карте мира.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Бедолаги. От ужаса перед русскими совсем чокнулись. &quot;в обстановке полной секретности&quot; - это, конечно, перл)) В наше то время!!!  Сейчас &quot; беспилотную зону&quot;, до этого окружить всю Балтику и заблокировать суда из Петербурга и Калининграда и так захватить последний - уже и шкуру неубитого медведя - Калининградскую , поделили между Литвой и Польшей)) Ну вот учения проведут, поймут, какое оно ничтожество это НАТО, и успокоятся. И даже не на последующие 100 лет, а навсегда. Белой расы то уже не будет на Западе, а значит и Западной цивилизации.  Их мир заканчивается.
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4 час.
Natalija Osminina
Да бросьте... никуда они не пойдут.
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4 час.
Natalija Osminina
Ничего они не думают... г..но и есть г..но. Просто воняет.
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4 час.

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