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В Аравийской пустыне ИИ нашел древний город

В Аравийской пустыне ИИ нашел древний город

Технология продемонстрировала высокую эффективность и точность.Археологи из Университета Халифы в Абу-Даби применили искусственный интеллект в сочетании со спутниковыми снимками и радаром с синтезированной апертурой для сканирования обширных засушливых территорий в пустыне на Аравийском полуострове площадью около 300 000 квадратных километров.

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