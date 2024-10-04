В Аравийской пустыне ИИ нашел древний город

Технология продемонстрировала высокую эффективность и точность.Археологи из Университета Халифы в Абу-Даби применили искусственный интеллект в сочетании со спутниковыми снимками и радаром с синтезированной апертурой для сканирования обширных засушливых территорий в пустыне на Аравийском полуострове площадью около 300 000 квадратных километров.