В России могут подорожать яблоки и апельсины из-за запрета на ввоз бананов

По оценке экспертов, запрет на ввоз бананов из Эквадора может привести к увеличению стоимости не только самих бананов, но и других фруктов, в первую очередь, яблок и цитрусовых, передает "Парламентская газета".
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