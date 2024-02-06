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В России могут подорожать яблоки и апельсины из-за запрета на ввоз бананов

В России могут подорожать яблоки и апельсины из-за запрета на ввоз бананов

По оценке экспертов, запрет на ввоз бананов из Эквадора может привести к увеличению стоимости не только самих бананов, но и других фруктов, в первую очередь, яблок и цитрусовых, передает &quot;Парламентская газета&quot;.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Борисова
А у нас что, яблоки не растут?
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