Рамник GAC Trumpchi Yue 7: старт продаж (пока только в Китае)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания GAC рассекретила рамный внедорожник Trumpchi Yue 7 (суббренд Trumpchi используется исключительно на китайском рынке) в начале лета.
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