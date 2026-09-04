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GAC Trumpchi Yue 7: старт продаж (пока только в Китае)

GAC Trumpchi Yue 7: старт продаж (пока только в Китае)

Рамник GAC Trumpchi Yue 7: старт продаж (пока только в Китае)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания GAC рассекретила рамный внедорожник Trumpchi Yue 7 (суббренд Trumpchi используется исключительно на китайском рынке) в начале лета.

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