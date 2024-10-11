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Ignio.com Стрелец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 14 - 20 октября

Ignio.com Стрелец. Еженедельный автомобильный гороскоп за 14 - 20 октября

Не стоит нынче отказывать себе в удовольствии как следует прокатиться. Если, конечно, в вашей местности присутствуют дороги, передвижение по которым можно счесть удовольствием при отсутствии у машины гусениц или воздушной подушки.

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