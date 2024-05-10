Глава СВР не верит в то, что Украину примут в НАТО в обход правил

Сергей Нарышкин считает, что НАТО вряд ли сделает Киев своим членом ускоренным путем.Североатлантический альянс не станет делать исключений и принимать Украину ускоренным путем в обход существующих правил.
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