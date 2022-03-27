Самая Модная

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Valery Pedan
    Нетрудно заметить, что одним из основных механизмов естественного отбора последние тысячи лет стали обязательные войн...Эволюционируют ли...
  • Ира
    спасибо, надо попробоватьКожа без морщин д...
  • Алатырка
    Гнилая статейка и гнилой авторец. Текстики для финов печатайте в финских сми. А я постараюсь сделать так, чтоб на это...История повторяет...

Foreign Policy: Саудовская Аравия сделала ставку на Путина, а не на Байдена

Foreign Policy: Саудовская Аравия сделала ставку на Путина, а не на Байдена

FP пишет, что после стремительного роста цены на нефть до $140 за баррель, США и Великобритания, объявившие о запрете на покупку российской нефти, поспешили убедить своих традиционных союзников увеличить добычу и снизить мировые цены на нефть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх