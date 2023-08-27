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Канада установила рекорд чемпионатов мира по результативным передачам в матче против Ливана – 43

Сборная Канады разгромила национальную команду Ливана со счетом 128:73 в своем втором матче на чемпионате мира-2023.

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