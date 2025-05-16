Владимир Мединский заявил о готовности продолжать контакты с Киевом

Глава российской делегации и помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о завершении прямых переговоров с представителями Украины, которые состоялись в Стамбуле, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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