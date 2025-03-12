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Царьград

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Баню регистрировать надо, туалет - нет: В Россреестре развенчали миф о новых налогах на дачные строения

Баню регистрировать надо, туалет - нет: В Россреестре развенчали миф о новых налогах на дачные строения

Новый налог на капитальные строения на садах и дачах, который якобы стал действовать с 1 марта 2025 года, оказался мифом.

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