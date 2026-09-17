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Rocket Lab оспорила выбор NASA в пользу Blue Origin: запуск марсианского спутника связи теперь под угрозой срыва в 2028 году

Rocket Lab оспорила выбор NASA в пользу Blue Origin: запуск марсианского спутника связи теперь под угрозой срыва в 2028 году

Компания подала протест в Счётную палату США, заявив о несоответствии решения критериям, прописанным Конгрессом Rocket Lab подала официальный протест в Счётную палату США на решение NASA выбрать Blue Origin для создания марсианского телекоммуникационного спутника.

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