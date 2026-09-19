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Ночью над Ростовской областью уничтожили около 10 БПЛА

Ночью над Ростовской областью уничтожили около 10 БПЛА

Около 10 БПЛА уничтожили в Ростовской области прошедшей ночью. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в «Максе» .

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