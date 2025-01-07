Андрей Антонов: «Надо быть предусмотрительным»

Секретарь Союза писателей России - о противодействии мошенникам К сожалению, мошенники становятся все более активными, а их методы работы с гражданами - все более изощренными, считает секретарь Союза писателей России, в прошлом сотрудник правоохранительных органов Андрей Антонов.