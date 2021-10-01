Промес вошел в число претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

Евгений Семенов, Sport24Как сообщает пресс-служба УЕФА, среди номинантов оказались полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, хавбек «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби и форвард «Браги» Вендерсон Галено.
Евгений Семенов, Sport24Как сообщает пресс-служба УЕФА, среди номинантов оказались полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес, хавбек «Олимпиакоса» Георгиос Масурас, нападающий «Лиона» Карл Токо-Экамби и форвард «Браги» Вендерсон Галено.
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