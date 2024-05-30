Сибиряка отправили в колонию за разнообразные избиения трех детей сожительницы

Трехлетнюю девочку так избил, что после госпитализации у нее выявили тяжкий вред здоровью В Иркутской области мужчина получил четыре года лишения свободы истязание малолетних детей, сообщает региональная прокуратура.
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