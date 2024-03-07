В России выросло производство алкогольных напитков

По итогам первых двух месяцев этого года производство водки в России увеличилось на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 10,36 млн декалитров (дал), производство виноградных вин возросло на 31,2%, до 4,44 млн дал.
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