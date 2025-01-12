Летит в пекло? Анжелика Варум и Леонид Агутин на грани потери недвижимости в Лос-Анджелесе Татьяна СергееваАнжелика Варум и Леонид Агутин оказались в непростой ситуации, рискуя потерять свою роскошную квартиру в Лос-Анджелесе, стоимость которой достигает 200 миллионов рублей.
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