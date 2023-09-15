Камбоджийские СМИ сообщают, что Украина обратилась к их стране за помощью. Киев просит, чтобы им помогли и обучили офицеров разминировать территорию.
Украина попросила Камбоджу помочь в разминировании страны и обучить военных
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Свитайло
Если учесть, что во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе все работы по разминированию территорий от наследия американской армии проводили и проводят даже сейчас российские спецы, то как-то глупо и бессмысленно выглядит такое обращение) Обращайтесь сразу в Россию) Кстати, российская армия устанавливает самоликвидируемые мины в отличие от поставляемых весеу Западом боеприпасов... Так что похоже, что планируется просто еще одна схема для отмывания огромных денег))
Ответить
17 час.
Владимир Смолькин
Пол Пот сразу бы послал своих людей на минные поля, он у себя в Камбодже миллионами уничтожал собственное население.
Ответить
9 час.
ГН
Галина Назарова
Ты сам ЭТО видел???
Ответить
9 час.
Свежие комментарии