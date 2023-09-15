Украина попросила Камбоджу помочь в разминировании страны и обучить военных

Александр Свитайло

Если учесть, что во Вьетнаме, Камбодже и Лаосе все работы по разминированию территорий от наследия американской армии проводили и проводят даже сейчас российские спецы, то как-то глупо и бессмысленно выглядит такое обращение) Обращайтесь сразу в Россию) Кстати, российская армия устанавливает самоликвидируемые мины в отличие от поставляемых весеу Западом боеприпасов... Так что похоже, что планируется просто еще одна схема для отмывания огромных денег))