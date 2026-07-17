Герман Клименко рассказал об обходе ограничений Google на Android

Герман Клименко обсудил с "Вести" возможные обходы ограничений Google для россиян с Android. Он отметил доступность RuStore и APK-файлов для российских приложений, подчеркнув важность обновлений для безопасности.
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