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Царьград

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Герман Клименко рассказал об обходе ограничений Google на Android

Герман Клименко рассказал об обходе ограничений Google на Android

Герман Клименко обсудил с "Вести" возможные обходы ограничений Google для россиян с Android. Он отметил доступность RuStore и APK-файлов для российских приложений, подчеркнув важность обновлений для безопасности.

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