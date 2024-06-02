Максим Шевченко: «В 2025 году многое может измениться, в истории случаются ключевые даты»

Сегодня 1,2K прочитали Имеет ли власть президент Ирана, за что наказан Шойгу и когда Китай решится атаковать Тайвань «Как принято в айкидо, Иран избегает прямого столкновения с противником, в то время как его хотят именно вынудить к столкновению.