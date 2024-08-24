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Новости Липецка

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В Липецкой области объявили аукционы на ремонт дорог за 2,1 млрд рублей

В Липецкой области объявили аукционы на ремонт дорог за 2,1 млрд рублей

«Липецкавтодор» объявил три аукциона на выполнение ремонта автомобильных дорог в районах области. В рамках первого контракта за 693,2 млн рублей предстоит отремонтировать семь участков, в том крупную магистраль «Липецк-Данков».

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