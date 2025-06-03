«Схема Николича с ромбом какая-то необыкновенная»

На этой неделе сборная России по футболу начала подготовку к двум последним в сезоне товарищеским матчам — домашнему с Нигерией, который пройдет 6 июня в Москве на стадионе «Лужники», и выездному с Белоруссией, намеченному на 10 июня в Минске.