Военкор раскрыл проблемы ВСУ в Курахово

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось мало опорных пунктов близ населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР), из-за чего Российская армия может отрезать последние пути отступления украинских сил.
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